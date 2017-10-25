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Verso il Torino: Pioli convoca i soliti noti e intanto si rivede Gil Dias

È stato da poco diramato l'elenco completo dei convocati di Stefano Pioli per la partita che stasera, allo stadio Franchi, vedrà la Fiorentina ricevere il Torino di Sinisa Mihajlovic.Astori, Badelj, B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 13:04
Verso il Torino: Pioli convoca i soliti noti e intanto si rivede Gil Dias -
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È stato da poco diramato l'elenco completo dei convocati di Stefano Pioli per la partita che stasera, allo stadio Franchi, vedrà la Fiorentina ricevere il Torino di Sinisa Mihajlovic.

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.

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