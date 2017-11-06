Tutti i giocatori della Fiorentina che vanno in nazionale. Sono 11 i viola che partono, Badelj out per infortunio
Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina:Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiam...
Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina:
Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiamati dalle rappresentative azzurre.
Sono stati inoltre chiamati dai vari commissari tecnici:
Carlos Sanchez (Colombia)
German Pezzella (Argentina)
Nikola Milenkovic (Serbia Under21)
Bartolomej Dragowski (Polonia Under-21)
Ianis Hagi (Romania Under-21),
Gil Dias (Portogallo Under 21)
Rafik Zekhnini (Norvegia Under 21).
Inoltre, è stato convocato Milan Badelj, dalla sua Croazia, ma il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata a causa di un problema fisico.
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