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Tutti i giocatori della Fiorentina che vanno in nazionale. Sono 11 i viola che partono, Badelj out per infortunio

Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina:Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2017 18:02
Tutti i giocatori della Fiorentina che vanno in nazionale. Sono 11 i viola che partono, Badelj out per infortunio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina:

Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiamati dalle rappresentative azzurre.

Sono stati inoltre chiamati dai vari commissari tecnici:

Carlos Sanchez (Colombia)

German Pezzella (Argentina)

Nikola Milenkovic (Serbia Under21)

Bartolomej Dragowski (Polonia Under-21)

Ianis Hagi (Romania Under-21),

Gil Dias (Portogallo Under 21)

Rafik Zekhnini (Norvegia Under 21).

Inoltre, è stato convocato Milan Badelj, dalla sua Croazia, ma il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata a causa di un problema fisico.

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