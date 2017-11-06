Tutti i giocatori della Fiorentina che vanno in nazionale. Sono 11 i viola che partono, Badelj out per infortunio

Sono dieci i convocati dalle rispettive selezioni nazionali della Fiorentina:Davide Astori, Federico Chiesa (Under 21), Simone Lo Faso (Under 20) e Michele Cerofolini (Under 20) sono i giocatori chiam...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2017 18:02

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias

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