Gil Dias: "Grande orgoglio essere qui. Voglio portare grandi vittorie alla Fiorentina"

Giornata di presentazione in casa Fiorentina. In sala stampa ha parlato il nuovo acquisto viola il portoghese Gil Dias

Giornata di presentazione per il portoghese Gil Dias, queste le sue parole:

"Sono qui perché al Monaco non avevo grandi opportunità. Qui posso farlo: è un club con una grande storia e spero di portare grandi vittorie alla Fiorentina”.

La partita di domani è difficile, anche se amichevole. Conosciamo il valore di una squadra con giocatori di livello mondiale, e questo può aiutarci a crescere”.

Sulla possibilità di giocare esterno a centrocampo:“Posso giocare laterale di centrocampo, e vedremo a seconda delle esigenze del mister. Un grande orgoglio stare qui La Fiorentina è giovane ed è facile integrarsi”.

Sull’obiettivo personale: “Giocare più partite possibili e segnare più che posso. Inoltre spero che la Fiorentina possa fare una buona stagione”.

San Siro? L’impatto è stato incredibile e non lo dimenticherò. Credo di aver fatto una buona partita ma ho perso tanti palloni, quindi si può sempre migliorare”.

La mia referenza principale è Rui Costa, non potrebbe essere altrimenti. Prima di venire qui ho parlato con Gaspar, che mi ha convinto a venire qui in questo ambiente. So cosa vuole. Migliorerò poco a poco”.