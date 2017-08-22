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Gil Dias: "Grande orgoglio essere qui. Voglio portare grandi vittorie alla Fiorentina"

Giornata di presentazione in casa Fiorentina. In sala stampa ha parlato il nuovo acquisto viola il portoghese Gil Dias

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 16:23
Gil Dias: "Grande orgoglio essere qui. Voglio portare grandi vittorie alla Fiorentina" -
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Giornata di presentazione per il portoghese Gil Dias, queste le sue parole:

"Sono qui perché al Monaco non avevo grandi opportunità. Qui posso farlo: è un club con una grande storia e spero di portare grandi vittorie alla Fiorentina”.

La partita di domani è difficile, anche se amichevole. Conosciamo il valore di una squadra con giocatori di livello mondiale, e questo può aiutarci a crescere”.

Sulla possibilità di giocare esterno a centrocampo:“Posso giocare laterale di centrocampo, e vedremo a seconda delle esigenze del mister. Un grande orgoglio stare qui La Fiorentina è giovane ed è facile integrarsi”.

Sull’obiettivo personale: “Giocare più partite possibili e segnare più che posso. Inoltre spero che la Fiorentina possa fare una buona stagione”.

San Siro? L’impatto è stato incredibile e non lo dimenticherò. Credo di aver fatto una buona partita ma ho perso tanti palloni, quindi si può sempre migliorare”.

La mia referenza principale è Rui Costa, non potrebbe essere altrimenti. Prima di venire qui ho parlato con Gaspar, che mi ha convinto a venire qui in questo ambiente. So cosa vuole. Migliorerò poco a poco”.

 

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