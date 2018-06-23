Gil Dias saluta commosso: "Grazie per tutti i momenti, non vi dimenticherò mai. Forza viola sempre"

Gil Dias su Instagram ha voluto salutare i tifosi viola, dopo essere passato a giocare nel Nottingham Forest. Queste le sue parole: "Grazie per i tanti bei momenti. È stato un onore indossare il magli...

Gil Dias su Instagram ha voluto salutare i tifosi viola, dopo essere passato a giocare nel Nottingham Forest. Queste le sue parole: "Grazie per i tanti bei momenti. È stato un onore indossare il maglione VIOLA e continuerò a essere uno di voi. A voi, migliori tifosi d'Italia, grazie per la vostra passione e dedizione alla Fiorentina e Firenze. Grazie a tutta la squadra per il loro sostegno e le amicizie che rimarranno per sempre nel mio cuore. Davide, amico e capitano, non ti dimenticherò mai. Forza VIOLA sempre".