Gil Dias saluta, se ne va in Inghilterra. Visite mediche già in giornata?

Vista la decisione della Fiorentina di non proseguire il prestito di Gil Dias, il portoghese è tornato di proprietà effettiva del Monaco che avrebbe già trovato una sistemazione per il giovane esterno...

Vista la decisione della Fiorentina di non proseguire il prestito di Gil Dias, il portoghese è tornato di proprietà effettiva del Monaco che avrebbe già trovato una sistemazione per il giovane esterno. Come riporta il Telegraph infatti il Nottingham Forest sarebbe molto vicino a chiudere per Gil Dias in prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche si dovrebbero svolgere già nel pomeriggio di oggi. Il giocatore ha accettato dunque di giocare nella seconda serie inglese, non certo un grande salto di qualità