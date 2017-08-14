CHI È GIL DIAS, IL "CHIESA MANCINO" CHE FA RISPARMIARE IL TESORETTO PER LE ULTIME BOMBE DI MERCATO...

Era sulla lista della spesa di Corvino, un'ala mancina da piazzare sulla fascia opposta di Federico Chiesa, con caratteristiche simili al giovane figlio del mitico Enrico.Alla fine, la dirigenza ha in...

Era sulla lista della spesa di Corvino, un'ala mancina da piazzare sulla fascia opposta di Federico Chiesa, con caratteristiche simili al giovane figlio del mitico Enrico.

Alla fine, la dirigenza ha individuato il giocatore adatto in Gil Dias, che arriverà a Firenze in prestito biennale con diritto di riscatto a 20 milioni, quindi totalmente gratis. Quest'ultimo è un dato importante, perché consente alla Fiorentina di risparmiare tutto il tesoretto accumulato durante l'estate, da utilizzare quindi per un difensore centrale, un terzino sinistro e, magari, un ultimo colpo a sorpresa, come un terzino destro, ad esempio, oppure un attaccante, ovvero Simeone, aspettando i milioni che arriveranno dalla possibile cessione di Kalinic.

Ma chi è Gil Dias? Per caratteristiche ricorda vagamente Federico Chiesa, con cui condivide la giovane età (un solo anno di differenza tra i due) e alcune qualità, come la velocità, il dribbling ed il cambio di passo. Nato in Portogallo nel 1996, Gil Bastião Dias arriva dal Monaco, che nell'ultima stagione e mezzo lo ha mandato a giocare in prestito in patria, tra Varzim (sei mesi) e Rio Ave (la scorsa stagione). La prima esperienza in Segunda Liga con sei gol e un assist in 15 presenze, la seconda nella massima divisione portoghese con otto reti e sette assist in 39 presenze, un buon bottino, anche se non proprio straordinario.

Dai video con le sue giocate, comunque, abbiamo potuto intravedere in Gil Dias un calciatore che può ambire a palcoscenici più importanti rispetto al Portogallo. L'importante è che mantenga la sua velocità, che si comporti da professionista e che dia sempre il massimo. Se riuscirà in questo difficile compito, dalla prossima stagione potremmo vedere un reparto offensivo composto da Chiesa, Eysseric e Dias alle spalle di Simeone, con Saponara, Rebic, Zekhnini e Babacar come alternative. Giovani e motivati, quello di cui Firenze ha bisogno.

Tommaso Fragassi