Gil Dias si dà la carica dopo l'infortunio: ''Mai mollare''. Il post su Instagram e la frattura...
Gil Dias, esterno della Fiorentina, ha commentato la frattura alla falange del quinto dito del piede sinistro sul suo profilo Instagram con un’immagine che mostra le parole "Never Give UP!", cioè “mai...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:28
Gil Dias, esterno della Fiorentina, ha commentato la frattura alla falange del quinto dito del piede sinistro sul suo profilo Instagram con un’immagine che mostra le parole "Never Give UP!", cioè “mai mollare”. Le prossime visite stabiliranno i tempi certi di recupero per l'ala lusitana.