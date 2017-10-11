Women's, parla l'ex Orlandi: ''In Champions le viola passano, Bonetti e Guagni decisive''

Giulia Orlandi, ex capitano della Fiorentina Women’s FC e attualmente all’Empoli Ladies, ha parlato della partita di Champions contro il Fortuna Hjorring in un’intervista al Corriere Fiorentino: “La F...

Giulia Orlandi, ex capitano della Fiorentina Women’s FC e attualmente all’Empoli Ladies, ha parlato della partita di Champions contro il Fortuna Hjorring in un’intervista al Corriere Fiorentino: “La Fiorentina può passare il turno se le ragazze riescono a fare gruppo. Così facendo anche la qualità del singolo può venire fuori e può essere espressa al meglio. Chi sarà decisivo? Una giocata di Bonetti potrebbe fare la differenza, oppure le percussioni di Guagni, ma soprattutto servirà la massima attenzione da parte di tutte. Pronostico? 1-0 o 2-0 per la Fiorentina”.