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Corriere, Gil Dias tornerà al Monaco già a giugno. Troppi i 20 milioni per il riscatto

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino è segnato il futuro di Gil Dias, ala destra classe 96 del Monaco arrivato alla Fiorentina in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 18:15
Corriere, Gil Dias tornerà al Monaco già a giugno. Troppi i 20 milioni per il riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino è segnato il futuro di Gil Dias, ala destra classe 96 del Monaco arrivato alla Fiorentina in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano la società viola non riscatterà il portoghese e lo rimanderà alla base già nel prossimo giugno, mentre la scadenza del prestito era previsto per giugno 2019.

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