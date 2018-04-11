Corriere, Gil Dias tornerà al Monaco già a giugno. Troppi i 20 milioni per il riscatto

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino è segnato il futuro di Gil Dias, ala destra classe 96 del Monaco arrivato alla Fiorentina in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni d...

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino è segnato il futuro di Gil Dias, ala destra classe 96 del Monaco arrivato alla Fiorentina in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano la società viola non riscatterà il portoghese e lo rimanderà alla base già nel prossimo giugno, mentre la scadenza del prestito era previsto per giugno 2019.