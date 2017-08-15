Comunicato ufficiale ACF: Gil Dias è un nuovo calciatore della Fiorentina. Prestito biennale con diritto di riscatto

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito biennale con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco, club con il quale...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito biennale con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco, club con il quale ha debuttato domenica in Ligue 1.

Gil Dias è nato a Gafanha da Nazarè (Portogallo) il 28 settembre 1996, è un esterno offensivo. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Rio Ave disputando 39 partite, collezionando 8 reti e 7 assist.

Dias vanta inoltre 2 presenze con la Nazionale Under 20 del suo paese.

Il calciatore effettuerà le visite mediche in data odierna