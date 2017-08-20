Freitas: "Puniti dagli episodi, mostrate qualità. Gil Dias? L'ha voluto la Fiorentina. Il mercato non è chiuso..."

Al termine del match di stasera parla di nuovo il ds Freitas: "Iniziato male, ma abbiamo già mostrato alcune delle nostre qualità. Siamo stati sfortunati sugli episodi, la verità è che se il tiro di V...

Al termine del match di stasera parla di nuovo il ds Freitas: "Iniziato male, ma abbiamo già mostrato alcune delle nostre qualità. Siamo stati sfortunati sugli episodi, la verità è che se il tiro di Veretout fosse entrato la riaprivamo e, adesso, parlavamo di altro. Gil Dias voluto da me? L’ha voluto la Fiorentina. Se è stato capace di dimostrare qualcosa è perché la squadra gliel’ha permesso. Mercato chiuso? Non lo è perché dobbiamo ancora piazzare qualche giocatore in uscita: siamo partiti con 27 giocatori da piazzare e ne mancano ancora 3-4. Questo è un gruppo sul quale puntiamo e crediamo tantissimo".