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E' tornato Gil Dias: subito gran goal in allenamento per il giovane portoghese

Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, dimostrando comunque una buona condizione di forma.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 17:53
E' tornato Gil Dias: subito gran goal in allenamento per il giovane portoghese - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come preannunciato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia del match di Benevento, Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi con il gruppo della Fiorentina e nella partitella finale ha messo a segno anche un grande goal che ha chiuso la seduta odierna.

Il giovane Under 21 portoghese dovrebbe tornare tra i convocati per il match serale di mercoledì contro il Torino.

All'allenamento di oggi ha assistito anche Pantaleo Corvino, che si è intrattenuto a dialogare con Mister Pioli.

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