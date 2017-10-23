E' tornato Gil Dias: subito gran goal in allenamento per il giovane portoghese
Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, dimostrando comunque una buona condizione di forma.
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 17:53
Come preannunciato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia del match di Benevento, Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi con il gruppo della Fiorentina e nella partitella finale ha messo a segno anche un grande goal che ha chiuso la seduta odierna.
Il giovane Under 21 portoghese dovrebbe tornare tra i convocati per il match serale di mercoledì contro il Torino.
All'allenamento di oggi ha assistito anche Pantaleo Corvino, che si è intrattenuto a dialogare con Mister Pioli.