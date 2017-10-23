E' tornato Gil Dias: subito gran goal in allenamento per il giovane portoghese

Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, dimostrando comunque una buona condizione di forma.

Come preannunciato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia del match di Benevento, Gil Dias è tornato ad allenarsi oggi con il gruppo della Fiorentina e nella partitella finale ha messo a segno anche un grande goal che ha chiuso la seduta odierna.

Il giovane Under 21 portoghese dovrebbe tornare tra i convocati per il match serale di mercoledì contro il Torino.

All'allenamento di oggi ha assistito anche Pantaleo Corvino, che si è intrattenuto a dialogare con Mister Pioli.