Marelli: “Giusto il rigore per la Fiorentina, Sommer fa gioco pericoloso. Su Lautaro è scontro di gioco”

L’ex arbitro Luca Marelli ha dato la sua valutazione a DAZN sugli episodi più controversi del match di domenica sera tra Fiorentina e Inter. In merito al gol del vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez, Marelli spiega che “non c’è stato un blocco ma solo un contatto corpo a corpo prima del gol: è vero, è una situazione al limite ma se l’arbitro vede bene e decide di fare correre, la decisione ci può stare. Parisi accentua moltissimo e si tiene il collo ma la spinta è sulla spalla sinistra, queste reti secondo me vanno convalidate. La spinta non è eccessiva e l’arbitro ha visto l’azione in tempo reale. Io credo non sia è una situazione da VAR”

Sul rigore: “il palone viene toccato contemporaneamente sia da Sommer che da N’Zola. il contatto e contemporaneo quindi non sarebbe fallo. In sala VAR hanno giudicato l’intervento come un caso di gioco pericoloso e sinceramente mi trovo d’accordo con la decisione dei colleghi in sala. Queste dinamiche possono essere pericolose e il portiere che esce con i pugni alti deve stare attento. Corretta la decisione, riveduta, di assegnare il calcio di rigore.”