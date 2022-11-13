Prima palla e poi gamba? Macchè, Ikonè mostra il fallo da rigore di Tomori non concesso alla Fiorentina

Ikonè non ci sta e mostra su Instagram il fallo da rigore subito contro il Milan da Tomori nel secondo tempo

Non si dà pace Ikonè dopo il mancato rigore concesso alla Fiorentina per il fallo di Tomori sul giocatore francese. Il calciatore viola ha postato su Instagram la foto del fallo subito a smentire tutti quello che parlavano di rigore che non c'era perché il difensore del Milan aveva toccato prima la palla e poi la gamba. Immagini che smentiscono clamorosamente questa ipotesi. Ecco il post di Ikonè