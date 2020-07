Moviola Gazzetta, grave errore di Chiffi, rigore netto negato alla Fiorentina

Ecco la moviola di Fiorentina-Hellas Verona de La Gazzetta dello Sport.

“Fiorentina-Verona non particolarmente complicata, c’è una macchia nella direzione di Chiffi: al 55′ infatti proprio di fronte a lui, su calcio d’angolo e spada di Igor, il pallone colpisce il braccio aperto di Pessina. Chiffi scuote la testa di fronte alle protese viola, decisione non convincente. Finirà in un pareggio acciuffato nel recupero, un errore che poteva pesare sul risultato. Corretto l’annullamento del raddoppio di Stepinski per fuorigioco all’81′”.