Notizie Chiffi Fiorentina

Moviola Corriere dello Sport: “Proteste Fiorentina sull’angolo ma andava battuto. Kean rischia il rosso”
05 maggio 2025 08:52
Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico
02 maggio 2025 23:09
Sarà l'arbitro Chiffi a dirigere Genoa-Fiorentina. Bilancio negativo per i viola: 6 sconfitte in 12 incroci
28 ottobre 2024 14:10
Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano, perché? Tocco di mano di Lazovic evidente. Il pallone cambia traiettoria”
06 maggio 2024 09:03
Designato Chiffi per Fiorentina-Juventus. Ha già diretto la gara, precedente positivo per i viola
02 novembre 2023 16:15
Sarà Chiffi a dirigere Udinese-Fiorentina. Bilancio negativo, ma l'ultimo incrocio sancì il ritorno in Europa
20 settembre 2023 13:00
Mourinho colleziona ennesima squalifica: stop di 10 giorni dalla prima giornata per accuse a Chiffi
28 giugno 2023 18:59
Mourinho prende paura e patteggia dopo le offese fatte all'arbitro Chiffi. Evitata cosi la squalifica
12 giugno 2023 22:12
Mourinho ora rischia grosso: "Portandosi in panchina il registratore mette in dubbio intero sistema"
04 maggio 2023 18:18
La Gazzetta mette il dubbio sull'arbitro: "Quello di Castrovilli era un retropassaggio per Terracciano"
21 marzo 2022 13:05
Designazione arbitrale, Marinelli dirigerà Genoa-Fiorentina. Al Var ci saranno Chiffi e Cecconi
15 settembre 2021 14:24
L'audio delle proteste juventine contro Chiffi: "Sei un raccomandato" "Vai a cac**e" "Mai visto"
04 maggio 2021 16:17
Cristiano Ronaldo andava espulso, Rizzoli è pronto a punire Calvarese e Chiffi
16 marzo 2021 13:58
Napoli-Fiorentina: dirigerà Chiffi. Con la sua direzione i Viola hanno ottenuto una sola vittoria
14 gennaio 2021 15:33
Grassia: "Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio"
27 luglio 2020 18:42
Sabatini: "Da Chiffi errore grave, il Var doveva intervenire"
27 luglio 2020 18:38
La Fiorentina non farà ricorso, i motivi. Dipende tutto dal referto arbitrale
27 luglio 2020 16:54
Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."
27 luglio 2020 11:19
Moviola CorSport, Chiffi doveva scodellare la palla, l’azione del rigore andava fermata
27 luglio 2020 10:08
Moviola Gazzetta, disastro Chiffi. Inesistente il secondo rigore, l'azione andava fermata prima
27 luglio 2020 09:00
Basile ironizza: "Con gli arbitri non siamo fortunati ma con i pali sì"
26 luglio 2020 22:54
La Fiorentina potrebbe chiedere la ripetizione della partita, disastroso Chiffi
26 luglio 2020 22:30
Adani duro: "Se conosci il calcio non puoi fischiare quel rigore"
26 luglio 2020 22:08
Roma-Fiorentina domani alle 19:30 sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Mazzoleni
25 luglio 2020 11:10
Moviola Gazzetta, grave errore di Chiffi, rigore netto negato alla Fiorentina
13 luglio 2020 09:24
Fiorentina-Hellas Verona domani sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Di Paolo
11 luglio 2020 11:37
Fiorentina-Sassuolo domani alle 21:45 sarà diretta da Chiffi. Al VAR ci sarà Irrati
30 giugno 2020 10:57
Udinese-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al Var ci sarà Chiffi
27 febbraio 2020 11:25
Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente
08 aprile 2019 13:36
Fiorentina-Frosinone affidata a Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale
05 aprile 2019 17:23
IL CHIEVO SI LAMENTA MOLTISSIMO DEL VAR, MA IN REALTA' L'ARBITRAGGIO DI CHIFFI...
27 gennaio 2019 15:25
Campedelli: "Al monitor, bevevano un Thè. Comincio ad avere cattivi pensieri. Abolite il VAR"
27 gennaio 2019 14:43
Pagnini: “Chiffi? Non è un top ma risulta adeguato per Chievo-Fiorentina. Rizzoli...”
26 gennaio 2019 10:52
Chiffi di Padova arbitrerà Chievo-Fiorentina, al VAR ci sarà Serra
24 gennaio 2019 17:07
Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri
06 dicembre 2018 13:22
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