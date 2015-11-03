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Notizie Chiffi Fiorentina

Moviola Corriere dello Sport: “Proteste Fiorentina sull’angolo ma andava battuto. Kean rischia il rosso”

05 maggio 2025 08:52

Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico

02 maggio 2025 23:09

Sarà l'arbitro Chiffi a dirigere Genoa-Fiorentina. Bilancio negativo per i viola: 6 sconfitte in 12 incroci

28 ottobre 2024 14:10

Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano, perché? Tocco di mano di Lazovic evidente. Il pallone cambia traiettoria”

06 maggio 2024 09:03

Designato Chiffi per Fiorentina-Juventus. Ha già diretto la gara, precedente positivo per i viola

02 novembre 2023 16:15

Sarà Chiffi a dirigere Udinese-Fiorentina. Bilancio negativo, ma l'ultimo incrocio sancì il ritorno in Europa

20 settembre 2023 13:00

Mourinho colleziona ennesima squalifica: stop di 10 giorni dalla prima giornata per accuse a Chiffi

28 giugno 2023 18:59

Mourinho prende paura e patteggia dopo le offese fatte all'arbitro Chiffi. Evitata cosi la squalifica

12 giugno 2023 22:12

Mourinho ora rischia grosso: "Portandosi in panchina il registratore mette in dubbio intero sistema"

04 maggio 2023 18:18

La Gazzetta mette il dubbio sull'arbitro: "Quello di Castrovilli era un retropassaggio per Terracciano"

21 marzo 2022 13:05

Designazione arbitrale, Marinelli dirigerà Genoa-Fiorentina. Al Var ci saranno Chiffi e Cecconi

15 settembre 2021 14:24

L'audio delle proteste juventine contro Chiffi: "Sei un raccomandato" "Vai a cac**e" "Mai visto"

04 maggio 2021 16:17

Cristiano Ronaldo andava espulso, Rizzoli è pronto a punire Calvarese e Chiffi

16 marzo 2021 13:58

Napoli-Fiorentina: dirigerà Chiffi. Con la sua direzione i Viola hanno ottenuto una sola vittoria

14 gennaio 2021 15:33

Grassia: "Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio"

27 luglio 2020 18:42

Sabatini: "Da Chiffi errore grave, il Var doveva intervenire"

27 luglio 2020 18:38

La Fiorentina non farà ricorso, i motivi. Dipende tutto dal referto arbitrale

27 luglio 2020 16:54

Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."

27 luglio 2020 11:19

Moviola CorSport, Chiffi doveva scodellare la palla, l’azione del rigore andava fermata

27 luglio 2020 10:08

Moviola Gazzetta, disastro Chiffi. Inesistente il secondo rigore, l'azione andava fermata prima

27 luglio 2020 09:00

Basile ironizza: "Con gli arbitri non siamo fortunati ma con i pali sì"

26 luglio 2020 22:54

La Fiorentina potrebbe chiedere la ripetizione della partita, disastroso Chiffi

26 luglio 2020 22:30

Adani duro: "Se conosci il calcio non puoi fischiare quel rigore"

26 luglio 2020 22:08

Roma-Fiorentina domani alle 19:30 sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Mazzoleni

25 luglio 2020 11:10

Moviola Gazzetta, grave errore di Chiffi, rigore netto negato alla Fiorentina

13 luglio 2020 09:24

Fiorentina-Hellas Verona domani sarà diretta da Chiffi. Al Var ci sarà Di Paolo

11 luglio 2020 11:37

Fiorentina-Sassuolo domani alle 21:45 sarà diretta da Chiffi. Al VAR ci sarà Irrati

30 giugno 2020 10:57

Udinese-Fiorentina sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna. Al Var ci sarà Chiffi

27 febbraio 2020 11:25

Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente

08 aprile 2019 13:36

Fiorentina-Frosinone affidata a Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale

05 aprile 2019 17:23

IL CHIEVO SI LAMENTA MOLTISSIMO DEL VAR, MA IN REALTA' L'ARBITRAGGIO DI CHIFFI...

27 gennaio 2019 15:25

Campedelli: "Al monitor, bevevano un Thè. Comincio ad avere cattivi pensieri. Abolite il VAR"

27 gennaio 2019 14:43

Pagnini: “Chiffi? Non è un top ma risulta adeguato per Chievo-Fiorentina. Rizzoli...”

26 gennaio 2019 10:52

Chiffi di Padova arbitrerà Chievo-Fiorentina, al VAR ci sarà Serra

24 gennaio 2019 17:07

Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri

06 dicembre 2018 13:22

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