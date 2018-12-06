Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri
Sassuolo – Fiorentina domenica ore 12.30 sarà il consueto “lunch match” del nostro campionato. Ad arbitrarla sarà Chiffi di Padova alla sua prima stagione nella massima serie:Arbitro: ChiffiAssistenti...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 13:22
Sassuolo – Fiorentina domenica ore 12.30 sarà il consueto “lunch match” del nostro campionato. Ad arbitrarla sarà Chiffi di Padova alla sua prima stagione nella massima serie:
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Lo Cicero – Bottegoni
Iv: Marini
Var: Di Bello
Avar: De Meo