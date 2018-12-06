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Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri

Sassuolo – Fiorentina domenica ore 12.30 sarà il consueto “lunch match” del nostro campionato. Ad arbitrarla sarà Chiffi di Padova alla sua prima stagione nella massima serie:Arbitro: ChiffiAssistenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 13:22
Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri - Mg Chiavari (Ge) 04/03/2017 - campionato di calcio serie B / Virtus Entella-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi
Mg Chiavari (Ge) 04/03/2017 - campionato di calcio serie B / Virtus Entella-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Daniele Chiffi
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Sassuolo – Fiorentina domenica ore 12.30 sarà il consueto “lunch match” del nostro campionato. Ad arbitrarla sarà Chiffi di Padova alla sua prima stagione nella massima serie:
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Lo Cicero – Bottegoni
Iv: Marini
Var: Di Bello
Avar: De Meo

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