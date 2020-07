Il giornalista, Sandro Sabatini, ha parlato della partita Roma-Fiorentina e in particolare l’episodio del secondo rigore dato da Chiffi per i giallorossi su Radio Sportiva: “Rigore su Dzeko? L’errore è talmente evidente che il Var doveva intervenire, quel rigore non andava assegnato alla Roma. Per l’arbitro Chiffi è un errore grave, che oltretutto incide sulla corsa al quinto posto”.