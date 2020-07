Minuto 87, la Roma sta facendo la sua azione d’attacco e in un passaggio, la palla tocca nettamente l’arbitro Chiffi e finisce sui piedi di Carlos Perez che tira, sulla ribattuta si avventa Dzeko che poi si procurerà il rigore poi trasformato da Veretout.

Ecco, aldilà del rigore inesistente fischiato per la Roma, in questa azione c’è un grave errore arbitrale. Ovvero il tocco di Chiffi che indirizza la palla verso il giocatore della Roma. Ecco in questo caso, da regolamento, il gioco deve essere fermato in tutti i casi.

Ma l’azione non è stata fermata e per questa ragione, dato che poi arriva il gol della Roma, e quindi l’episodio è assolutamente influente, si tratta di un chiaro e grave errore arbitrale.

In questo caso, se la Fiorentina decidesse di fare ricorso, si potrebbe ottenere, per regolamento, la ripetizione della partita perché si tratta, come già detto, di un chiaro ed evidente grave errore arbitrale.

LEGGI ANCHE, ADANI ESPLODE IN DIRETTA: “NON PUOI FISCHIARE QUEL RIGORE”