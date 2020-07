Il secondo rigore dato alla Roma è semplicemente inesistente, Terracciano in uscita tocca il centravanti della Roma Edin Dzeko solo dopo il suo tiro e ormai in caduta. Lele Adani, commentatore di Sky Sport, che stava commentando in diretta la partita ha detto parole molto forti contro l’arbitro Chiffi, colpevole di aver fischiato quel rigore senza nemmeno essere andato al Var per vederlo. Queste le sue parole:

“Chiunque abbia visto una partita di calcio non può fischiare quel rigore”

CLAMOROSO, LA FIORENTINA POTREBBE CHIEDERE DI FAR RIGIOCARE LA PARTITA, CHIARO ED EVIDENTE ERRORE DELL’ARBITRO. I DETTAGLI