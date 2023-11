Designato Chiffi per Fiorentina-Juventus. Ha già diretto la gara, precedente positivo per i viola

Sarà Daniele Chiffi, 38enne fischietto di Padova, a dirigere Fiorentina-Juventus. Il big match dell’11ª di campionato, in programma domenica sera al Franchi (fischio d’inizio ore 20.45) sarà diretto quindi da un arbitro con nove anni di Serie A alle spalle. Gli assistenti di Chiffi saranno Scatragli e Zingarelli, mentre il quarto uomo Ayroldi. A VAR e AVAR rispettivamente Marini e Paganessi.

Sono dieci i precedenti del direttore di gara con la squadra gigliata: tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultima gara dei viola diretta dal fischietto padovano è recente. Si tratta della vittoria in trasferta della Fiorentina contro l’Udinese per 2-0 (gol di Quarta e Bonaventura) del 24 settembre. Chiffi ha già diretto un Fiorentina–Juventus: esattamente nel maggio 2022, quando la squadra di Italiano ottenne un successo per 2-0 che le permise di staccare il pass per la Conference League.