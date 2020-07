Il giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica, Massimo Basile, ha commentato in maniera ironica la gara della Fiorentina persa contro la Roma. Anche questa volta non gli è piaciuto il gioco della squadra viola e sarebbe disposto a cambiare subito il tecnico per la prossima stagione sportiva.

Ecco il suo post sul suo profilo ufficiale di Twitter: “Con gli arbitri non siamo fortunati, con i pali sì. Per la prossima stagione serve un progetto solido, se non vogliamo fare il bis di quest’anno”.