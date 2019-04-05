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Fiorentina-Frosinone affidata a Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale

In occasione di Fiorentina-Frosinone, gara in programma domenica ore 12.30, Rizzoli si è affidato alla direzione di gara di Chiffi appartenente alla sezione di Padova. Questa la squadra completa:Arbit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 17:23
Fiorentina-Frosinone affidata a Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale - EMPOLI, ITALY - MAY 01: Daniele Chiffi referee during the Serie A match between Empoli FC and Bologna FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - MAY 01: Daniele Chiffi referee during the Serie A match between Empoli FC and Bologna FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Chiffi
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In occasione di Fiorentina-Frosinone, gara in programma domenica ore 12.30, Rizzoli si è affidato alla direzione di gara di Chiffi appartenente alla sezione di Padova. Questa la squadra completa:

Arbitro: Chiffi

Assistenti Carbone-Rossi L.

Quarto uomo: Prontera;

Var: Nasca/Tasso.

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