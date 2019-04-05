Fiorentina-Frosinone affidata a Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale
In occasione di Fiorentina-Frosinone, gara in programma domenica ore 12.30, Rizzoli si è affidato alla direzione di gara di Chiffi appartenente alla sezione di Padova. Questa la squadra completa:Arbit...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 17:23
In occasione di Fiorentina-Frosinone, gara in programma domenica ore 12.30, Rizzoli si è affidato alla direzione di gara di Chiffi appartenente alla sezione di Padova. Questa la squadra completa:
Arbitro: Chiffi
Assistenti Carbone-Rossi L.
Quarto uomo: Prontera;
Var: Nasca/Tasso.