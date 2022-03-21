La Gazzetta mette il dubbio sull'arbitro: "Quello di Castrovilli era un retropassaggio per Terracciano"

Pochi dubbi sulla direzione arbitrali di Chiffi in Inter-Fiorentina, il rigore per l'Inter non c'è, ma hanno dubbi sul retropassaggio...

Partita non impeccabile di Chiffi, il fischietto ha commesso diverse sbavature e lasciato dei dubbi nella conduzione di gara di Inter-Fiorentina. Il fischietto infatti commette il primo errore quando decreta il calcio di rigore per l'Inter per un contatto tra Lautaro e Venuti.

Il fischietto viene salvato dal VAR, che lo richiama e gli dimostra come sia effettivamente fallo dell'attaccante nerazzurro. Giusto annullare il goal di Lautaro per fuorigioco sul tiro di Dumfries, visto che Biraghi non fa alcuna giocata che possa tenerlo in gioco.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport però, l'episodio più controverso e che lascia più perplessità è al minuto 86. Chiffi infatti non giudica volontario il retropassaggio di Castrovilli raccolto con le mani da Terracciano, ma restano molti dubbi sull'involontarietà del gesto secondo la parte interista.

IL TIFOSO DEL MILAN TOGNAZZI AVVERTE I MILANISTI

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