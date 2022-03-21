Tognazzi avverte i milanisti: "Dobbiamo ancora incontrare la Fiorentina che vuole andare in Europa"

La Fiorentina nella corsa scudetto del Milan, infatti la squadra di Italiano incontrerà il 1 Maggio a San Siro i rossoneri

Gianmarco Tognazzi, grande tifoso del Milan e attore presente anche in molti film fiorentini con Leonardo Pieraccioni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle partite che aspettano il Milan da qui alla fine, tra cui anche quella contro la Fiorentina, le sue parole:

“La parola scudetto oggi? Sarebbe come dire che una partita finisce all’80’. Certo se andiamo avanti così, con questa testa e questi risultati... Ma fatemi dire che il calendario da qui alla fine, contrariamente a quello che si pensa, è in salita: il Torino è ostico, il Genoa in ripresa. E poi solo squadre della parte sinistra della classifica: Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, tutte con motivazioni europee. Solo il prossimo turno può aiutarci: noi in casa con il Bologna, le altre impegnate in scontri diretti, Napoli-Atalanta e Juve-Inter. Mi auguro che il Milan ritrovi in fretta concretezza sotto porta ma è l’unica cosa che oggi fa difetto: sono davvero molto orgoglioso di tifare una squadra che è lassù ormai da due anni e mezzo”

SCHIRA PARLA DI TORREIRE E DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLA FIORENTINA

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