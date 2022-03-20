Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"
Nicolò Schira annuncia: "Nei prossimi giorni la Fiorentina incontrerà l'Arsenal per chiudere il trasferimento di Torreira
L'esperto di mercato Nicolò Schira ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe Lucas Torreira a titolo definitivo alla Fiorentina. Ecco il tweet apparso sul profilo del giornalista: "Lucas Torreira si sta avvicinando per firmare per Fiorentina un accordo permanente. I Viola vorrebbero chiedere un piccolo sconto sul prezzo dell'opzione di acquisto ( € 15M). Previsto un incontro con Arsenal nei prossimi giorni per cercare di chiudere l'accordo. Per lui contratto fino al 2026 ( € 3M/anno)".
LEGGI ANCHE:
MOURINHO UMILIA SARRI. LA FIORENTINA A MENO DUE PUNTI DALLA LAZIO CON UNA PARTITA IN MENO
https://www.labaroviola.com/mourinho-umilia-sarri-la-fiorentina-a-meno-due-punti-dalla-lazio-con-una-partita-in-meno/169693/