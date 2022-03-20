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Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"

Nicolò Schira annuncia: "Nei prossimi giorni la Fiorentina incontrerà l'Arsenal per chiudere il trasferimento di Torreira

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 21:52
Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe Lucas Torreira a titolo definitivo alla Fiorentina. Ecco il tweet apparso sul profilo del giornalista: "Lucas Torreira si sta avvicinando per firmare per Fiorentina un accordo permanente. I Viola vorrebbero chiedere un piccolo sconto sul prezzo dell'opzione di acquisto ( € 15M). Previsto un incontro con Arsenal nei prossimi giorni per cercare di chiudere l'accordo. Per lui contratto fino al 2026 ( € 3M/anno)".

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