Sarà l'arbitro Chiffi a dirigere Genoa-Fiorentina. Bilancio negativo per i viola: 6 sconfitte in 12 incroci

L'AIA ha reso noto le squadre arbitrali per il decimo turno di Serie A, il primo e unico infrasettimanale che si disputerà tra domani, martedì 29 ottobre, e giovedì 31. Genoa-Fiorentina sarà affidata...

L'AIA ha reso noto le squadre arbitrali per il decimo turno di Serie A, il primo e unico infrasettimanale che si disputerà tra domani, martedì 29 ottobre, e giovedì 31. Genoa-Fiorentina sarà affidata a Daniele Chiffi da Padova. Il match, in programma giovedì 31 ottobre alle 18.30, avrà La Penna e Maggioni come Var e Avar. Baccini e Rossi M. saranno gli assistenti. Il bilancio dei viola con il fischietto veneto è negativo: 12 precedenti, 3 vittorie, 3 pari, 6 sconfitte. Il tutto condito da un solo rigore a favore e ben 6 contro. La Fiorentina ha perso le ultime due partite da lui arbitrate: Bologna-Fiorentina 2-0 e Fiorentina-Juventus 0-1.

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