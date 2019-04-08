Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente

Questa la valutazione di Chiffi, che ha arbitrato la Fiorentina contro il Frosinone:"Sufficiente la prova di Chiffi e non di poco. Imposta la partita in un modo e la porta avanti così fino alla fine....

A cura di Redazione Labaroviola 08 aprile 2019 13:36

EMPOLI, ITALY - MAY 01: Daniele Chiffi referee during the Serie A match between Empoli FC and Bologna FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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