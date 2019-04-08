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Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente

Questa la valutazione di Chiffi, che ha arbitrato la Fiorentina contro il Frosinone:"Sufficiente la prova di Chiffi e non di poco. Imposta la partita in un modo e la porta avanti così fino alla fine....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2019 13:36
Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente - EMPOLI, ITALY - MAY 01: Daniele Chiffi referee during the Serie A match between Empoli FC and Bologna FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - MAY 01: Daniele Chiffi referee during the Serie A match between Empoli FC and Bologna FC at Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Questa la valutazione di Chiffi, che ha arbitrato la Fiorentina contro il Frosinone:

"Sufficiente la prova di Chiffi e non di poco. Imposta la partita in un modo e la porta avanti così fino alla fine. Ad un minuto dalla fine la Fiorentina si lamenta per un rigore su Vlahovic: pochino per il rigore. Cross dalla fascia, Zampano si appoggia appena sul serbo. La caduta che deriva non è congrua con le dinamiche della spinta. Sullo sviluppo dell’azione contatto Beghetto-Chiesa, giusto il fallo per il Frosinone per la mano del viola. Da rivedere la scelta su Beghetto: l’intervento su Laurini è più di giallo. Infine Capuano non tocca Chiesa che salta senza essere toccato".

Pagella del Corriere dello Sport

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