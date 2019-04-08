Moviola, manca un rosso a Beghetto per il fallo su Laurinì. Chiffi però sufficiente
Questa la valutazione di Chiffi, che ha arbitrato la Fiorentina contro il Frosinone:"Sufficiente la prova di Chiffi e non di poco. Imposta la partita in un modo e la porta avanti così fino alla fine....
Questa la valutazione di Chiffi, che ha arbitrato la Fiorentina contro il Frosinone:
"Sufficiente la prova di Chiffi e non di poco. Imposta la partita in un modo e la porta avanti così fino alla fine. Ad un minuto dalla fine la Fiorentina si lamenta per un rigore su Vlahovic: pochino per il rigore. Cross dalla fascia, Zampano si appoggia appena sul serbo. La caduta che deriva non è congrua con le dinamiche della spinta. Sullo sviluppo dell’azione contatto Beghetto-Chiesa, giusto il fallo per il Frosinone per la mano del viola. Da rivedere la scelta su Beghetto: l’intervento su Laurini è più di giallo. Infine Capuano non tocca Chiesa che salta senza essere toccato".
Pagella del Corriere dello Sport