Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano, perché? Tocco di mano di Lazovic evidente. Il pallone cambia traiettoria”

Verona-Fiorentina, ecco la moviola della partita nelle pagine del Corriere dello Sport. Rapuano da 5. “Non sufficiente Rapuano, non è la prima volta. Peggio anche Chiffi al VAR, su entrambi pesa il tocco di mano ritenuto (perché?) non punibile di Lazovic sul 2-1. Prima che il pallone venga rinviato (male, eh?) da Milenkovic, c’è un tocco di mano (sinistra) evidente di Lazovic: il pallone varia la traiettoria, si affloscia e cambia rotazione. Mettiamola al contrario: tocco di Lazovic nella propria area, rigore? Certamente sì… Nel VAR però non hanno avuto certezze. Dawidowicz tocca sul piede destro Belotti, sarebbe rigore (non visto), ma il VAR pizzica l’offside del Gallo: corretto. Netto il rigore al Verona: Christensen tocca con la mano sul piede e con la spalla Noslin in area e lo butta giù. Castrovilli, gol ok: Magnani tiene in gioco Nzola in APP”.

