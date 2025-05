Roma-Fiorentina, riecco Chiffi e Mazzoleni: nel 2020 penalizzarono la Fiorentina all’Olimpico

Roma-Fiorentina, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Una designazione che fa inevitabilmente discutere in casa viola, soprattutto alla luce dei precedenti, tutt’altro che favorevoli.

In 13 partite arbitrate da Chiffi, la Fiorentina ha raccolto solo 4 vittorie, a fronte di 6 sconfitte e 3 pareggi. L’ultima gara, vinta contro il Genoa lo scorso ottobre, non basta a far dimenticare l’episodio che ancora brucia nei ricordi dei tifosi gigliati: luglio 2020, proprio contro la Roma. In quell’occasione, Chiffi toccò involontariamente il pallone durante un’azione offensiva dei giallorossi, ma non interruppe il gioco. L’azione proseguì e si concluse con un rigore per la Roma. Al VAR c’era Paolo Mazzoleni, che non ritenne opportuno intervenire.

Una svista pesante, che oggi torna inevitabilmente d’attualità perché proprio gli stessi protagonisti, Chiffi in campo e Mazzoleni al VAR, saranno nuovamente e curiosamente alla direzione della sfida di domenica.