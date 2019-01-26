Pagnini: “Chiffi? Non è un top ma risulta adeguato per Chievo-Fiorentina. Rizzoli...”

Abbiamo intervistato ai nostri microfoni, Simon Pagnini, conduttore di 30esimo minuto, noto esperto di arbitri. Il nocciolo della discussione va su Daniele Chiffi, prossimo fischietto che vedrà di fro...

Abbiamo intervistato ai nostri microfoni, Simon Pagnini, conduttore di 30esimo minuto, noto esperto di arbitri. Il nocciolo della discussione va su Daniele Chiffi, prossimo fischietto che vedrà di fronte la Fiorentina...

“Dopo Di Bello a Verona contro il Chievo c’è Chiffi della Sezione di Padova.

Non è certo una gara di cartello Chievo- Fiorentina e il designatore Rizzoli si adegua, puntando non su un arbitro top ma per la sfida che si prospetta è più che sufficiente. Chiffi qualcuno lo ricorderà per la sfida contro il Sassuolo (3-3 con due espulsi)”