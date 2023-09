Sarà Chiffi a dirigere Udinese-Fiorentina. Bilancio negativo, ma l’ultimo incrocio sancì il ritorno in Europa

La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma domenica con inizio alle ore 15, sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova. La prossima sarà la decima partita con i viola e lo score attuale è di: 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’anno scorso non ha mai arbitrato i gigliati, l’ultimo incrocio è stato: Fiorentina-Juventus 2-0 del 21 maggio 2022, con un rigore concesso alla squadra di Italiano. Vittoria che sancì l’accesso ai preliminari di Conference League. L’ultima, pesante, sconfitta con lui è stata: Napoli-Fiorentina 6-0 (17 gennaio 2021); in trasferta c’è stata una vittoria Chievo Fiorentina 3-4 (27 gennaio 2019).