La Fiorentina di Vincenzo Italiano domani alle ore 18:45 affronterà il Genk, per la prima gara del girone di Conference League. I viola oggi alle 10.15 hanno svolto la rifinitura prima della partenza per il Belgio.Tutti presenti quest’oggi al Viola Park, Ikoné lavora in gruppo, lavoro personalizzato per Pierozzi. Assente Yerry Mina causa infortunio rimediato con la Nazionale colombiana.

