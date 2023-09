“Caro Gasp, in verità non hai ancora superato il 3-3 di Genoa-Fiorentina” e Frey applaude: “Esatto”

Dopo Fiorentina-Atalanta e l’ennesimo attacco di Gasperini ai tifosi viola, oggi Flavio Ognissanti su Passione Fiorentina ha dedicato un video risposta al tecnico bergamasco in cui vengono elencati i motivi per cui i tifosi viola non hanno grande simpatia per Gasperini e da dove nasce tutto questo (di seguito il video). Uno di coloro che hanno condiviso il pensiero è stato Sebastien Frey, l’ex portiere della Fiorentina ha scritto: “Esatto” con la faccia che ride.

Esatto…😜 — Sebastien Frey (@SebastienFrey) September 19, 2023

