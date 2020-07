Grassia: “Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio”

“Disastro di Chiffi? Fallimento di Rizzoli – ha detto il giornalista esperto di moviola Filippo Grassia a Radio Bruno -. Non sa allenare gli arbitri, manca coerenza rispetto agli episodi. Non è possibile che in Italia vengano fischiati il doppio dei rigori rispetto alla Premier o alla Bundesliga. Non c’era né il rigore che la Fiorentina subito nella sfida contro la Lazio né quello di ieri sera. Addirittura con i biancocelesti c’erano anche delle espulsioni.

Perchè Chiffi ieri non ha fermato il gioco? Assurdo ma poteva intervenire Mazzoleni dal Var. Spero che la Fiorentina abbia fatto ricorso. La partita va ripetuta. Mazzoleni è scarso”.