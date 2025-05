Moviola Corriere dello Sport: “Proteste Fiorentina sull’angolo ma andava battuto. Kean rischia il rosso”

La moviola del Corriere dello Sport oggi dà 5 a Chiffi: “Brutta partita per Chiffi, sotto tutti i punti di vista. Valga, come esempio, l’aver scambiato la soglia del fallo alta per il non fischiare proprio falli concreti: a memoria, Mancini su Kean, Çelik su Zaniolo, Richardson su Angelino, soprattutto (come vedremo) Kean su Mancini (siamo in bilico fra il giallo chiaro e l’arancione tendente al rosso). Anche dal punto di vista disciplinare, manca qualcosa (giallo a Parisi, gamba alta su Angelino). Anche la gestione del caso-Pongracic (sangue non visibile, gli ha fatto aprire la bocca come dal dentista prima di mandarlo fuori) poteva essere gestita meglio. Non sufficiente. Kean appena ammonito (calcione sulla gamba destra a Mancini, per qualcuno era anche esagerato il giallo…) mentre va a caccia del pallone, si trova davanti ancora Mancini, abbattuto con una sbracciata con il destro. E’ sicuramente fallo (e non lo ha fischiato), e anche giallo, che nel caso sarebbe stato il secondo. Errore grave. Protesta la Fiorentina sul gol: non per le posizioni (tutti regolari Angeliño-Shomurodov-Dovbyk che segna) ma perché il gol è arrivato al 49’03”, quindi oltre i 4′ di recupero Posto che il recupero che mostra il IV uomo è indicativo, che nel caso si può aggiungere e mai togliere, l’angolo dal quale nasce l’azione è stato provocato a 48’30” ed è stato battuto a 48’58”, quindi 28″ che devono essere recuperati”.