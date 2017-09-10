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Raddoppio della Fiorentina! A segno Théréau dal dischetto, gol all'esordio anche per il francese.

Partita scoppiettante al Bentegodi di Verona. La Fiorentina trova un uno due terrificante che rischia di stendere l'Hellas di Pecchia. Cyril Théréau è mortifero dal dischetto spiazzando Nicolas. Il ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 15:06
Raddoppio della Fiorentina! A segno Théréau dal dischetto, gol all'esordio anche per il francese. - Thereau Fiorentina
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Partita scoppiettante al Bentegodi di Verona. La Fiorentina trova un uno due terrificante che rischia di stendere l'Hellas di Pecchia. Cyril Théréau è mortifero dal dischetto spiazzando Nicolas. Il rigore è stato guadagnato da Federico Chiesa dopo un contatto netto con l'estremo difensore scaligero, colpevole di essergli franato addosso in uscita. Bella Fiorentina in questo avvio, la partita è ben indirizzata.

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