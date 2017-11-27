Di Giovambattista rincara la dose: "Se quello è rigore mi incateno sotto la FIGC. Ridicolo averlo assegnato"

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, ha detto la sua a proposito degli episodi che hanno condizionato la gara di ieri, definendo 'ridicolo' l'aver assegnato la massima punizione. Ecco l...

Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, ha detto la sua a proposito degli episodi che hanno condizionato la gara di ieri, definendo 'ridicolo' l'aver assegnato la massima punizione. Ecco le sue parole: "Se il fallo di Caicedo è da rigore io mi incateno sotto la FIGC: è una cosa ridicola aver dato del penalty. Gli attaccanti spesso combinano guai nella propria area di rigore ma il giocatore della Lazio non ha neanche visto l'avversario e il fallo è involontario".