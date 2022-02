La scena più brutta della serata, discussione tra Biraghi, Gonzalez e Cabral per chi tirasse il rigore

Nella serata negativa della Fiorentina di ieri emerge probabilmente la più brutta scena di tutta la partita. Nel momento in cui l’arbitro Orsato ha concesso il rigore per la Fiorentina, poi tolto grazie all’intervento del Var, sul pallone per battere il rigore sono subito andati Nico Gonzalez, Biraghi e Cabral che hanno discusso animatamente per chi dovesse essere il tiratore, nel momento nel quale sembrava avesse avuto la meglio l’argentino, con tutto il disappunto di Biraghi, ecco arrivare Cabral che va a togliere la palla dalle mani di Nico con Biraghi che a quel punto è tornato a chiedere di battere il rigore. Una scena molto plateale che non ha fatto piacere a nessuno. Tutto questo poi è stato interrotto dalla scelta di Orsato di togliere il rigore, che però non ha cancellato questa brutta scena. In questo momento in casa viola, come ha detto espressamente Italiano in conferenza stampa, dopo la partenza di Vlahovic, non esiste un rigorista designato: “Tira chi se la sente” ha annunciato Italiano in conferenza stampa.