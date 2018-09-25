Spalletti: “Rigore sacrosanto, abbiamo meritato. Tifavo Fiorentina, ma...”

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina: “I Viola fanno vedere un calcio moderno, bisogna fargli gli applausi. Hanno avuto tante...

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina: “I Viola fanno vedere un calcio moderno, bisogna fargli gli applausi. Hanno avuto tante occasioni? Anche noi. Il rigore? È sacrosanto, il braccio è allargato e la palla cambia direzione. Altrimenti vi faccio vedere quello che ci hanno negato contro il Parma. Mi spiace per la Fiorentina, la tifavo da bambino, ammirando Antognoni mentre facevo il raccattapalle, ma stasera abbiamo meritato”.