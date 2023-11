Corriere Fiorentino, Con il Milan fischiato quinto rigore a sfavore. Nessuno peggio della Fiorentina in Italia

Nell’edizione di oggi del Corriere Fiorentino la lente d’ingrandimento si sofferma sul fatto che con il fallo di Parisi su Theo Hernandez salgono a cinque i rigori assegnati contro la Fiorentina in Serie A (6 se si conta anche quello in Conference dato al Rapid Vienna): nessuno ha fatto peggio nel campionato italiano. Una media che parla di uno ogni tre partite, ma se si estende l’analisi si può notare come tra il primo rigore subito contro l’Inter alla terza giornata e questo siano passate undici giornate, il che rende la media ancor peggiore di uno su due. Tra le big chi ha fatto poco meglio dei Viola è proprio il Milan, che ha ricevuto contro tre penalty.

TESTA ALLA CONFERENCE LEAGUE PER IL PRIMATO DEL GIRONE. IL GENK NON SE LA PASSA BENE