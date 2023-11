Giovedì torna la Conference. Genk arriva al Franchi dopo sconfitta. Sesti nel campionato belga

La Fiorentina tornerà in campo giovedì sera contro i belgi del Genk in Conference League. Una buona occasione per gli uomini di Vincenzo Italiano per riscattarsi dalla sconfitta in campionato contro il Milan e soprattutto dare uno strattone alla corsa al primo posto nel girone europeo. Il Genk arriva all’Artemio Franchi di Firenze dopo un inizio di stagione altalenante e lo dimostra anche la sconfitta rimediata ieri contro lo Standard Liegi (0-1). I prossimi avversari della Fiorentina in Europa stazionano al sesto posto in classifica della Jupiler League ma nell’andata della sfida di Conference hanno dato filo da torcere ai Viola inchiodandoli sul pareggio (2-2).

Pietro Bazzicalupi

DA MILANO PARAGONANO BELTRAN A JOVIC. BRUTTA PRESTAZIONE PER L’ARGENTINO