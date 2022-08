Figuraccia arbitri, avevano detto: “Non fischieremo più i contatti, solo falli” poi regalano rigore al Milan

“Non fischieremo più i contatti, ma solo i falli”. Questo il diktat dato dai vertici della classe arbitrale e reso pubblico da Daniele Doveri. Eppure alle prime partite della nuova stagione è subito caos arbitrale. In Milan-Udinese un rigorino regalato ai rossoneri e confusione totale tra arbitro e VAR. Alla Sampdoria, in campo contro l’Atalanta, è stato invece annullata una rete per un mezzo contatto. Insomma, di certo il diktat per ora non è stato rispettato.

