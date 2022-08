Corriere Fiorentino, Barak ha chiesto più volte la cessione: costa 5-6 mln più di Bajrami

Bajrami in pole quindi ma occhio anche alla pista Barak che ha più volte chiesto di essere ceduto. Reduce da una grande stagione è stato a lungo ed è ancora nel mirino del Napoli ma lo spazio per inserirci c’è. Rispetto al giovane trequartista dell’Empoli costa 5-6 milioni in più. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GIAMPAOLO ATTACCA: “COSA AVREBBE DETTO GASPERINI SE GLI AVESSERO ANNULLATO QUEL GOL? È FOLLE”