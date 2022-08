Giampaolo attacca: “Cosa avrebbe detto Gasperini se gli avessero annullato quel gol? È folle”

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa in casa con l’Atalanta, queste le sue parole registrate da TMW

Come valuta la prima gara di questa stagione?

“Dal punto di vista della gara, la squadra mi è piaciuta, ha fatto bene in entrambe le fasi. I ragazzi hanno avuto anche una buona personalità. Mi sento penalizzato dal gol annullato, a parti invertite mi chiedo cosa avrebbe detto Gasperini. Avrei accettato se l’arbitro avesse fischiato un calcio di punizione, non accetto questa scelta. Sarebbe stato un rigore da assegnare a parti invertite? Mai nella vita. Mi sento penalizzato, mi auguro che la squadra non perda la fiducia”.

Con l’ingresso di Quagliarella e Sabiri più avanzato la squadra è sembrata più propositiva

“Le partite durano 90 minuti, gli ultimi 15 non sono come i primi 75 minuti. Le reazioni sono di pancia, magari riempi meglio gli spazi e sei più pericoloso, ma se avessi iniziato la gara come abbiamo finito, ci avrebbero ammazzato. Negli ultimi minuti dovevamo rischiare qualcosa in più e ci siamo esposti a qualche ripartenza. Quagliarella è stato bravo a crearsi un paio di opportunità, peccato perché questa sconfitta sanguina per me”.

Quanto ha influito il gol annullato?

“Non lo so, so solo che è una follia annullare un gol del genere”

