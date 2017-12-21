Labaro Viola

Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...

Pepito Rossi era già sul dischetto, ieri, all'Allianz Stadium. Contro la Juventus, nella gara di coppa Italia poi persa 2-0 dal suo Genoa, Giuseppe ha preso la sfera e fissato la porta, pronto a gonfi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 10:37
Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui... - TURIN, ITALY - DECEMBER 20: Gonzalo Higuain of Juventus greets Giuseppe Rossi of Genoa CFC at the end of the TIM Cup match between Juventus and Genoa CFC at Allianz Stadium on December 20, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventu
TURIN, ITALY - DECEMBER 20: Gonzalo Higuain of Juventus greets Giuseppe Rossi of Genoa CFC at the end of the TIM Cup match between Juventus and Genoa CFC at Allianz Stadium on December 20, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventu
News
Juve
Pepito
Rigore
Condividi

Pepito Rossi era già sul dischetto, ieri, all'Allianz Stadium. Contro la Juventus, nella gara di coppa Italia poi persa 2-0 dal suo Genoa, Giuseppe ha preso la sfera e fissato la porta, pronto a gonfiare di nuovo, dopo troppo tempo, la rete. Poi il VAR gli ha tolto la gioia del possibile gol, rimandando tutto. Sarà sicuramente per la prossima partita: Pepito se lo merita e tutto il pubblico d'Italia - e non - spingerà quella palla verso il fondo della porta, insieme a lui.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok