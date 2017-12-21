Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...

Pepito Rossi era già sul dischetto, ieri, all'Allianz Stadium. Contro la Juventus, nella gara di coppa Italia poi persa 2-0 dal suo Genoa, Giuseppe ha preso la sfera e fissato la porta, pronto a gonfi...

Pepito Rossi era già sul dischetto, ieri, all'Allianz Stadium. Contro la Juventus, nella gara di coppa Italia poi persa 2-0 dal suo Genoa, Giuseppe ha preso la sfera e fissato la porta, pronto a gonfiare di nuovo, dopo troppo tempo, la rete. Poi il VAR gli ha tolto la gioia del possibile gol, rimandando tutto. Sarà sicuramente per la prossima partita: Pepito se lo merita e tutto il pubblico d'Italia - e non - spingerà quella palla verso il fondo della porta, insieme a lui.