Notizie Pepito Fiorentina

Badelj: "Gioco al Genoa ma non dimentico Firenze e Astori, Pepito il tocco non lo perderà mai"
22 marzo 2025 19:48
Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”
11 novembre 2019 20:52
Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"
22 dicembre 2018 00:19
Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...
17 ottobre 2018 16:12
Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...
21 dicembre 2017 10:37
Lo stadio acclama Pepito cantando: "Il fenomeno!" e lui risponde con la mano sul cuore
17 dicembre 2017 15:44
Domani Pepito Rossi sarà al Franchi: l'ex fenomeno viola torna a sorpresa, dopo le smentite
16 dicembre 2017 20:10
Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."
30 novembre 2017 11:02
Premium Sport: Pepito is back, firmerà un contratto annuale con il Genoa
29 novembre 2017 12:46
Pepito Rossi: ''Siamo gli azzurri, vedrete che ci rialzeremo. Ed io sogno ancora la maglia della nazionale''
14 novembre 2017 17:22
Giuseppe Rossi si allena con la tuta della Fiorentina: sulle instagram stories tutta la nostalgia dell'ex attaccante viola
09 novembre 2017 21:31
4-2 alla Juventus: anche Pepito Rossi ricorda la sua tripletta con un video ed una dedica alla viola
20 ottobre 2017 18:04
Pepito: "Lascio il Celta, ma voglio continuare a giocare in Europa, sono ancora giovane e..."
27 giugno 2017 16:17
Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...
03 aprile 2017 22:07
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