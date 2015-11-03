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Notizie Pepito Fiorentina

Badelj: "Gioco al Genoa ma non dimentico Firenze e Astori, Pepito il tocco non lo perderà mai"

22 marzo 2025 19:48

Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”

11 novembre 2019 20:52

Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"

22 dicembre 2018 00:19

Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...

17 ottobre 2018 16:12

Pepito e quella palla già sul dischetto: rigore tolto dal VAR contro la Juve, ma lui...

21 dicembre 2017 10:37

Lo stadio acclama Pepito cantando: "Il fenomeno!" e lui risponde con la mano sul cuore

17 dicembre 2017 15:44

Domani Pepito Rossi sarà al Franchi: l'ex fenomeno viola torna a sorpresa, dopo le smentite

16 dicembre 2017 20:10

Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."

30 novembre 2017 11:02

Premium Sport: Pepito is back, firmerà un contratto annuale con il Genoa

29 novembre 2017 12:46

Pepito Rossi: ''Siamo gli azzurri, vedrete che ci rialzeremo. Ed io sogno ancora la maglia della nazionale''

14 novembre 2017 17:22

Giuseppe Rossi si allena con la tuta della Fiorentina: sulle instagram stories tutta la nostalgia dell'ex attaccante viola

09 novembre 2017 21:31

4-2 alla Juventus: anche Pepito Rossi ricorda la sua tripletta con un video ed una dedica alla viola

20 ottobre 2017 18:04

Pepito: "Lascio il Celta, ma voglio continuare a giocare in Europa, sono ancora giovane e..."

27 giugno 2017 16:17

Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...

03 aprile 2017 22:07

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