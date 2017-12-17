Lo stadio acclama Pepito cantando: "Il fenomeno!" e lui risponde con la mano sul cuore

Doveva essere una giornata speciale e così è stata poiché il ritorno al "Franchi" di Giuseppe Rossi non è certo passato inosservato. Infatti Pepito, che inizialmente non avrebbe dovuto prendere parte...

Doveva essere una giornata speciale e così è stata poiché il ritorno al "Franchi" di Giuseppe Rossi non è certo passato inosservato. Infatti Pepito, che inizialmente non avrebbe dovuto prendere parte alla trasferta, ha invece raggiunto Firenze e si è comodamente accomodato in Tribuna Autorità. L'ex attaccante viola, oltre ad essere stato accolto da un affettuoso striscione esposto in Curva Fiesole, ha ricevuto l'omaggio di tutto lo stadio che, mentre le squadre stavano scendendo in campo, ha intonato il coro: "Il fenomeno! Il fenomeno". Pepito, visibilmente emozionato, ha risposto all'affetto dei tifosi portandosi la mano sul cuore.

Gianmarco Biagioni