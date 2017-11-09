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Giuseppe Rossi si allena con la tuta della Fiorentina: sulle instagram stories tutta la nostalgia dell'ex attaccante viola

Giuseppe Rossi si allena...in viola. Pepito continua a lavorare duramente per tornare al calcio giocato, con un club pronto a scommettere nuovamente su di lui. E lo fa con la tuta della Fiorentina, po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 21:31
Giuseppe Rossi si allena con la tuta della Fiorentina: sulle instagram stories tutta la nostalgia dell'ex attaccante viola -
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Giuseppe Rossi si allena...in viola. Pepito continua a lavorare duramente per tornare al calcio giocato, con un club pronto a scommettere nuovamente su di lui. E lo fa con la tuta della Fiorentina, postando il tutto sul suo Instagram stories, insieme alle scritte "Ricordi" e "Roba d'allenamento". Tanta nostalgia, evidentemente, per l'ex stella viola.

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