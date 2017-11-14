Pepito Rossi: ''Siamo gli azzurri, vedrete che ci rialzeremo. Ed io sogno ancora la maglia della nazionale''
Arriva anche il commento di Pepito Rossi rispetto all'eliminazione dai mondiali di Russia 2018 per l'Italia. L'ex attaccante viola si affida ai social per esprimere il suo sentimento: "Siamo gli azzur...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 17:22
Arriva anche il commento di Pepito Rossi rispetto all'eliminazione dai mondiali di Russia 2018 per l'Italia. L'ex attaccante viola si affida ai social per esprimere il suo sentimento: "Siamo gli azzurri - afferma - e vedrete che ci rialzeremo. Dal canto mio, sogno ancora la maglia della nazionale".